Валентина Гафта экстренно прооперировали. Состояние народного артиста тяжелое

Новости России. Народный артист РФ Валентин Гафт перенес экстренную операцию в Боткинской больнице и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Поставленный диагноз не разглашается.

Сегодня, 14 марта, в театре «Современник» должен был состояться спектакль с участием 78-летнего Гафта. Однако из-за экстренной госпитализации актера, постановку отменили.

Гафт – лауреат театральных премий и кинонаград, в числе которых театральная премия Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и кинопремия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12». Его дебют в кино состоялся 58 лет назад. Наиболее известные картины с его участием «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Чародеи», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Анкор, еще анкор!», «Мастер и Маргарита», «Старые клячи», «12».

Валентин Гафт в фильме «По главной улице с оркестром» режиссера Петра Тодоровского. Смотрите видео.