В Беларуси активизировались клещи: от укусов уже пострадало 7 человек

Новости Беларуси. В Беларуси активизировались клещи. От их укусов уже пострадало 7 человек. Клещи проснулись раньше из-за аномально теплой погоды. В то время, как пик их активности обычно приходится на май.

Как ожидается, в ближайшие дни они будут активны, и даже если придет похолодание. Однако при температуре ниже 5 градусов тепла активность клещей существенно спадает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Семежон, врач-паразитолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Белорусские клещи в результате проводимых исследований содержат большое количество возбудителей различных инфекций. Сложно сказать заражен клещ или нет. По внешнему виду это никак не определяется. При укусе клеща самое главное сразу удалить его. Не надо ждать. Если обнаружен клещ в ночное время, постараться самому удалить. Дальше необходимо, конечно, обратиться к врачу (инфекционист, терапевт, педиатр).