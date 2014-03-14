Новости Беларуси. 10-летний мальчик утонул на водохранилище в Слуцком районе Минской области. Трагический случай произошел у деревни Клешево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два друга возвращались домой из школы. Мальчики решили поиграть на реке. Лед не выдержал тяжести и треснул. Ребенок провалилась. Второй мальчик испугался и побежал домой. После чего все рассказал соседям.

Сотрудники МЧС в который раз просят не выходить на тонкий лед, а также ни на минуту не оставлять детей без присмотра.