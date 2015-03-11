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В Могилеве погиб мужчина при возгорании прошлогодней листвы

11 марта 2015 11:41
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Новости Беларуси. В Могилеве при возгорании сухой растительности погиб мужчина. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, на 10 квадратных метрах тлела прошлогодняя листва. Здесь же обнаружили пострадавшего.

Мужчина с термическими ожогами 99% тела скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси резко увеличилось количество пожаров из-за весенних палов.

Только за сутки произошло около 150 возгораний травы и кустарников. 

Большинство очагов приходится на Гомельскую и Брестскую области. 

# происшествия # Пожар

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