Двое мужчин спасли 8-летнего ребенка, провалившегося под лед на водохранилище «Лошица»

Новости Беларуси. Спасенный ребенок с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» доставлен в 3-ю городскую детскую клиническую больницу. Его состояние стабильно тяжелое.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

10.03.2015 в 17-25 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев поступило сообщение о том, что в водоем по ул.Кижеватова,60 (напротив) мужчина и ребенок провалились под лед. В ходе разбирательства установлено, что двое мужчин (один 1968 года рождения, находится в Минске на курсах повышения квалификации, личность второго – устанавливается, со слов первого мужчины, тот убежал домой), прогуливаясь по берегу водохранилища «Лошица» и увидев ребенка в воде на расстоянии 25 метров от берега (глубина 1,5 метра), принялись его спасать.

К моменту прибытия спасателей к месту происшествия мужчина и ребенок уже были на берегу.

Спасатели в очередной раз напоминают об опасности выхода на лед. Толщина льда в настоящее время крайне нестабильна, и выход на лед очень опасен. 8 марта уже произошел трагический случай с рыбаками на Чижовском водохранилище, одного из них спасти не удалось. Подробности здесь.