Джонни Деппа экстренно прооперируют из-за травмы на съемках «Пиратов Карибского моря»

Новости США. Джонни Депп серьезно травмировал руку во время съемок в Австралии пятой части «Пиратов Карибского моря».

Актеру пришлось покинуть съемочную площадку и отправиться на лечение в США. В ближайшее время ему сделают операцию. Инцидент произошел в минувшие выходные.

И, хотя, подробности произошедшего не сообщаются, представители съемочной группы заверяют, что травма актера не повлияет на съемочный процесс.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» должен выйти в прокат в июле 2017 года. На этот раз Джек получает задание отыскать старинный трезубец, который хранит в себе важнейшую информацию.

На съемочной площадке, как правило, актерам уготовано множество сюрпризов. И не всегда приятных.

Недавно мы рассказывали об инциденте, произошедшем на съемках многосерийного фильма «Господа-товарищи». Александр Домогаров, исполнитель одной из главных ролей, от дублеров отказался. Рискуя собственной жизнью, Домогаров с трудом уворачиваясь от языков пламени, героически отыграл эпизод в клубах едкого дыма, пока не прозвучала команда «Стоп. Снято!». Подробности этой истории читайте здесь.