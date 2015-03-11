Двое пострадавших на железной дороге сбежали из больниц

Новости Беларуси. После оказания медицинской помощи, пострадавшие сбежали из больниц.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД, речь идет о женщине, переходившей пути на перегоне Жлобин-Сортировочный-Жлобин-Северный, и мужчине из Орши, двигавшемся вдоль железнодорожного полотна на перегоне Хлусово-Хлюстино. Оба были в нетрезвом состоянии и попали под колеса поездов.



Правоохранители намерены найти беглецов и привлечь к ответственности за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, им грозит штраф в размере до двух базовых величин.



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