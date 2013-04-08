В Могилеве обрушилась кровля склада ведущего производителя керамической плитки

Новости Беларуси. Очередное ЧП с обрушением кровли. В Могилеве тяжести снега не выдержала крыша склада одного из ведущих производителей керамической плитки. Обошлось без пострадавших.

Ущерб, по предварительным данным, составит полтора миллиарда рублей. Причем, обрушилась кровля не в миг, под тяжестью снега она проседала еще в середине прошлой недели. Тогда же спасатели рекомендовали очистить крышу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного Управления МЧС:

Пострадавших, к счастью, нет, потому как ситуация была прогнозируема, плитоперекрытия имели трещину от снеговой нагрузки. В настоящее время склад не работает, закрыт, заказана документация в «Могилевгражданпроекте» в институте о возможности дальнейшей эксплуатации.