Прямой эфир

В Могилеве обрушилась кровля склада ведущего производителя керамической плитки

08 апреля 2013 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередное ЧП с обрушением кровли. В Могилеве тяжести снега не выдержала крыша склада одного из ведущих производителей керамической плитки. Обошлось без пострадавших.

Ущерб, по предварительным данным, составит полтора миллиарда рублей. Причем, обрушилась кровля не в миг, под тяжестью снега она проседала еще в середине прошлой недели. Тогда же спасатели рекомендовали очистить крышу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного Управления МЧС:
Пострадавших, к счастью, нет, потому как ситуация была прогнозируема, плитоперекрытия имели трещину от снеговой нагрузки. В настоящее время склад не работает, закрыт, заказана документация  в «Могилевгражданпроекте» в институте о возможности дальнейшей эксплуатации.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
Найдена мать младенца, оставленного на лестничной клетке в Пинске
08 апреля 2013 16:02

Найдена мать младенца, оставленного на лестничной клетке в Пинске

В Гродно – очередной случай бешенства животных. Домашнюю собаку покусала лиса
08 апреля 2013 14:03

В Гродно – очередной случай бешенства животных. Домашнюю собаку покусала лиса

В Беларуси приняты необходимые меры для минимизации возможных последствий весеннего паводка
08 апреля 2013 13:47

В Беларуси приняты необходимые меры для минимизации возможных последствий весеннего паводка