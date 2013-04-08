Найдена мать младенца, оставленного на лестничной клетке в Пинске

Новости Беларуси. В Пинске найдена мать новорожденной малышки, которую 3 апреля оставили на лестничной площадке многоэтажки.

Женщина свой поступок объясняет послеродовым шоком, утверждает, что не контролировала действия. Однако все говорит о том, что квартира, под которой оставили малышку, была выбрана не случайно. Здесь проживает кормящая мать. Она, видимо, и должна была позаботиться о подброшенном младенце.

Сейчас девочка находится в Пинской детской больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ребенок родился доношенным, но недоношенным: чуть более 2,5 кг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русин, сотрудник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

Установлена личность женщины, подбросившей ребенка на лестничную площадку. Ею оказалась 27-летняя неработающая пинчанка. На данном этапе проводится ряд медицинских экспертиз, то есть проводится проверка, где будут выяснены все обстоятельства происшедшего.