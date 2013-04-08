В Гродно – очередной случай бешенства животных. Домашнюю собаку покусала лиса

Новости Беларуси. В Гродно – очередной случай бешенства животных. В частном секторе домашнюю собаку покусала дикая лиса. На улице, где обнаружен очаг заболевания, введен карантин.

Чтобы выявить другие возможные случаи заражения, специалисты в каждом дворе осматривают животных. Проводят их перерегистрацию и внеплановую вакцинацию. Всех безнадзорных животных в очаге заболевания и зоне повышенной угрозы специалисты будут отлавливать.

В Гродно нынешний случай бешенства уже четвертый с начала года. Рядом с частным сектором – лесной массив. И больные животные спокойно приходят на подворье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Скиба хоть и живёт в частном доме, но своего пса выводит на прогулки только на поводке. Говорит, больных лис на этой улице встречает каждый год. А несколько лет назад от бешеного животного даже пострадала его домашняя птица.

Иван Скиба:

Это неоднократно, это каждый год. Даже в позапрошлом году тут конкретно бешеная лиса ходила. Ее вороны доклевывали за мостом и она еле пошла туда, в лес.

После нынешнего случая улицу Рыбацкую объявили зоной повышенной опасности. На борьбу с бешенством были брошены все санитарные службы города.

Дмитрий Гайда, заместитель главного ветеринарного врача Гродно:

Скорее всего, вирус опять же принесла лиса, которая забралась в частный сектор и имела контакт с данной собакой.

Идут подворные обходы, уже провели большой объем работы. В плане того, что посещался каждый дом на угрожаемой территории, прививались все невакцинированные животные. Также медиками была проведена вакцинация людей, которые имели контакт с данной собакой. Сотрудниками «Спецавтохозяйства» проводится отлов бродячих безнадзорных животных.

Бешенство на Рыбацкой могло стать рядовым случаем, если бы не угрожающая статистика: только с начала года в областном центре уже зарегистрировано четыре вспышки опасного вируса.

Все очаги находились рядом с лесными массивами, а пострадавшие животные не были привиты от смертельной болезни. Сегодня в ветеринарных клиниках настоящий бум посетителей.

Рустем Минрахимов:

Мы свою собаку традиционно прививаем, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, окружающих. Чтобы не было подобных случаев, рекомендую каждому это сделать. Тем более, в такие периоды.

Клавдия Паняшина:

Мы живём на даче, а там и лисы могут принести бешенство, это часто бывает. И хуторские собаки там бывают. Мы всё время делаем, каждый год. Вон у нас все вакцины, все прививки.

Чтобы привить как можно больше домашних питомцев, ветеринарной службой организованы приёмы в каждом ЖЭСе. Прививки делают бесплатно. Сегодня и здесь посетителей больше обычного.

Анна Юшкевич, ветеринарный врач:

Приводят животное, на животное имеется удостоверение или книжка на животное заведена. И мы делаем отметку, что провакцинировали против бешенства.

Владимир Зеленков:

Очень даже удобно и очень хорошо. Не надо вести в ветлечебницу, там ехать надо. А тут очень хорошо.

Елена Саврас:

Дети дома маленькие, знаете, обезопасить себя и свою семью надо. И если животные дома, то и за него тоже надо беспокоиться.

Карантин по бешенству в Гродно продлится как минимум два месяца. Однако исключать новых вспышек опасного вируса нельзя. Ветеринары говорят, что решать проблему можно только комплексно с привлечением лесников и охотников.