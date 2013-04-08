Новости Беларуси. В Беларуси приняты необходимые меры для минимизации возможных последствий весеннего паводка. Разработаны карты мест вероятных подтоплений. Специалисты постоянно контролируют ситуацию на опасных участках рек, причем как с земли, так и с воздуха. А при необходимости только в Минской области может быть задействовано более 400 лодок и свыше полутысячи единиц водооткачивающей техники.

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Если будет какая-то чрезвычайная ситуация, тогда, конечно же, и к городским службам подключимся и мы. У нас постоянно на вооружении находятся мотопомпы, насосы. Подключим субъектов хозяйствования администрации районного отдела.

Отработать слаженность действий спасатели смогут и в ближайшие дни. 8 апреля началась трехдневная командно-штабная тренировка по готовности к пропуску весеннего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коновальчик, первый заместитель начальника ГУ «Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь»:

По состоянию на 7 апреля на территории Брестской и Гомельской областей остаются подтопленными паводковыми водами 5 жилых домов, 256 подворий, 158 хозяйственных построек, 111 дачных домов, 5 участков дорог. Талыми водами – 35 жилых домов, 88 подворий, 114 хозяйственных построек, 4 дачных дома.

Жизнеобеспечение населения в населенных пунктах не нарушено, ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации.

Снизить вероятность подтопления своих подворий могут и сами жители. Спасатели призывают как следует подготовиться к пропуску весенних талых вод. Территорию у дома нужно по возможности очистить от снега и льда, а дренажные стоки освободить от мусора и веток, накопившихся за зиму.

Вещи, которые могут пострадать от воды, лучше заранее убрать в безопасное место – на чердак или верхние этажи. А в случае подтопления сразу обратиться в коммунальную службу или районный отдел по чрезвычайным ситуациям.