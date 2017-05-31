Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района

Новости Беларуси. Производственное помещение горело в деревне Новый Двор Минского района.
Пожар произошел ночью в цехе предприятия по изготовлению тротуарной плитки.
Новости Беларуси. Производственное помещение горело в деревне Новый Двор Минского района.
Пожар произошел ночью в цехе предприятия по изготовлению тротуарной плитки.
Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пламя повредило стены, крыша. Причину ЧП устанавливают.
Одна из версий – нарушение правил техники безопасности.
Рабочие складывали фанеру около отопительного котла.