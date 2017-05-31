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Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района

31 мая 2017 14:25
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Новости Беларуси. Производственное помещение горело в деревне Новый Двор Минского района.

Пожар произошел ночью в цехе предприятия по изготовлению тротуарной плитки.

Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района-1

Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района-3

Пламя повредило стены, крыша. Причину ЧП устанавливают.

Одна из версий – нарушение правил техники безопасности.

Рабочие складывали фанеру около отопительного котла.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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