Лунинецкий район: бешеная лиса напала на трехлетнего мальчика, когда семья отдыхала у реки

Новости Беларуси. В тот день ничего не предвещало беды. Семья с маленьким ребенком выбралась на природу.

Отец мальчика рыбачил, когда на его сына набросилась лиса. Мужчина убил животное, но лиса успела оставить на лице ребёнка несколько царапин.

В течение месяца ребенку предстоит пройти курс терапии, состоящий из 5 прививок против бешенства. К счастью, состояние здоровья малыша у медиков опасений не вызывает.

Людмила Нагорная, мама трехлетнего малыша (в интервью «Комсомольской правде»):

Муж не растерялся, догнал лису и убил ее, а ребенка мы тут же отвезли в больницу. Сыну назначили профилактические прививки против бешенства, дают ему уколы через три дня. После того как стало известно, что лиса покусала сына, специалисты приехали к речке, забрали голову хищника на экспертизу, но результаты пока не готовы.

Напомним, весной в Брестской области произошло еще одно нападение бешеного животного, на этой раз енота.

На деревню Бронная Гора Березовского района даже на несколько дней наложили карантин. Причина почти курьезная. Енот, которого поймали в лесу, принесли домой и связали, чтобы на следующий день продать, покусал своих обидчиков.

Дело было поздним вечером – делать было нечего.

Два брата коротали время на скамейке у дома, где на одного из них и набросился енот. Хотя сразу пострадавшие были уверены: в их злоключениях виноват кот по кличке Семен. Именно за него в сумерках и к вечеру уже в уставшем состоянии мужчины приняли дикого зверя. Отбившись от обидчика и опознав, наконец, в нём енота, братья решили: деньги, которые сами пришли к ним из леса, упускать нельзя. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.