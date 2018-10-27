В многоэтажке Жлобина взорвался бытовой газ: пострадали два человека

Новости Беларуси. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ. Есть пострадавшие. По информации МЧС, происшествие случилось ночью двадцать седьмого октября. Спасатели выехали по сообщению о запахе гари и газа в одном из подъездов многоэтажного дома. На седьмом этаже многоэтажки была разрушена перегородка между кухней и жилой комнатой соседних квартир. Предварительно, это случилось из-за взрыва бытового газа.

Фото: МЧС

Пострадали два человека – 25 и 28 лет – хозяева этих квартир. Одного пострадавшего доставили в медучреждение с ожогами, а второго – с травмами различной степени тяжести. В момент взрыва в квартире находились жена, сын и дочь второго мужчины. Они не пострадали. Из подъезда были эвакуированы 19 человек – 14 взрослых и 5 детей.

Фото: МЧС