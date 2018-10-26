Подозреваемый в избиении водителя маршрутки на Орловской заключён под стражу

Дорожный конфликт произошел в среду 24 октября на улице Орловской. А 25 октября двух граждан России 46 и 42 лет задержали в Борисовском районе на московской трассе. За нападение одному из них грозит до 6 лет тюрьмы. Пострадавший водитель по-прежнему в больнице.

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