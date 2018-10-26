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Подозреваемый в избиении водителя маршрутки на Орловской заключён под стражу

26 октября 2018 17:47
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Новости Беларуси. Подозреваемый в избиении водителя маршрутки россиянин заключен под стражу. Резонансное дело расследует Следственный комитет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители ищут свидетелей происшествия.

Подозреваемый в избиении водителя маршрутки на Орловской заключён под стражу-1

Дорожный конфликт произошел в среду 24 октября на улице Орловской. А 25 октября двух граждан России 46 и 42 лет задержали в Борисовском районе на московской трассе. За нападение одному из них грозит до 6 лет тюрьмы. Пострадавший водитель по-прежнему в больнице.

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# Нападение # происшествия # Фотофакт

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