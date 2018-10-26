18-летний велосипедист попал под колёса Nissan в Городокском районе

Новости Беларуси. 24 октября в деревне Лесогорская Городокского района произошла авария, в которой погиб человек.

Как сообщает УСК по Витебской области, 61-летний мужчина за рулём Nissan Qashqai сбил ехавшего по дороге в попутном направлении 18-летнего велосипедиста. Молодой человек погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС его водителем, что повлекло по неосторожности смерть человека». По предварительным сведениям, во время управления Nissan мужчина был трезв.

Назначено проведение ряда экспертиз.

Выясняются обстоятельства, ведётся поиск свидетелей и очевидцев ДТП. Следователи просят граждан, у которых есть информация об аварии, сообщить об этом по телефону +375(33) 399-80-44.

На неделе в Пинском районе бесправник на Mitsubishi сбил велосипедиста.