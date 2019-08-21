«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка

Новости Беларуси. Авария в Минске с участием маршрутки! ДТП случилось 21 августа на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Минске с участием маршрутки! ДТП случилось 21 августа на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Subaru Forester решил повернуть направо с третьей полосы. Маршрутное такси двигалось попутно в первой полосе. Ее водитель не успел среагировать – автомобили столкнулись.
Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находились восемь человек. В результате ДТП пострадали пять человек.
Все пострадавшие с легкими травмами они доставлены в больницу для осмотра.