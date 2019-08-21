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«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка

21 августа 2019 20:21
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Новости Беларуси. Авария в Минске с участием маршрутки! ДТП случилось 21 августа на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-1

Водитель Subaru Forester решил повернуть направо с третьей полосы. Маршрутное такси двигалось попутно в первой полосе. Ее водитель не успел среагировать – автомобили столкнулись.

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-4

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находились восемь человек. В результате ДТП пострадали пять человек.

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-7

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-9

Все пострадавшие с легкими травмами они доставлены в больницу для осмотра.

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-12

«Пострадали пять человек». На проспекте Независимости столкнулись маршрутка и легковушка-14

# Авария в Минске # происшествия # Роман Лашкевич # Фотофакт

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