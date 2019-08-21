В Минске ОМОН спас женщину, которой угрожали ножом

Новости Беларуси. Все произошло на Кропоткина 84. Милиция вызвали соседи, которые слышали крики женщины о помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и убедился в серьезности ситуации: 29-летний мужчина действительно угрожал женщине ножом и не реагировал на правоохранителей.