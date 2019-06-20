МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники установили три интернет-сайта с содержанием информации о несанкционированной перепродаже так называемых пропусков на спортивные мероприятия. Удалось выяснить, что доступ к этим ресурсам осуществлялся с территории России – из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сейчас посещение этих интернет-страниц ограничено на весь период проведения Игр.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД:

Виртуальные мошенники, не являясь официальными распространителями билетов, предлагали покупателю сразу оплатить услугу без выбора вида спорта, дня и времени. В последующем – по уже оплаченному чек-коду забрать в кассе свой билет и свое место на Играх. При этом место расположения конкретных билетных касс на сайтах не указывалось.