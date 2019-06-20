Прямой эфир

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

20 июня 2019 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры-1

Оперативники установили три интернет-сайта с содержанием информации о несанкционированной перепродаже так называемых пропусков на спортивные мероприятия. Удалось выяснить, что доступ к этим ресурсам осуществлялся с территории России – из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сейчас посещение этих интернет-страниц ограничено на весь период проведения Игр.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры-4

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД:
Виртуальные мошенники, не являясь официальными распространителями билетов, предлагали покупателю сразу оплатить услугу без выбора вида спорта, дня и времени. В последующем – по уже оплаченному чек-коду забрать в кассе свой билет и свое место на Играх. При этом место расположения конкретных билетных касс на сайтах не указывалось.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры-7

Российская сторона уже уведомлена о данном факте. Ожидается, что в ближайшее время в отношении правонарушителей будут приняты соответствующие меры.

# Европейские игры # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
20 июня 2019 11:33

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях

7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе
20 июня 2019 09:59

7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе

В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка
20 июня 2019 06:36

В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка