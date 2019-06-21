В Минске в лифте многоэтажки застряла семья с тремя детьми

Новости Беларуси. Днём 15 июня в одной из многоэтажек Минска в лифте застряла семья с маленькими детьми.

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что всего в лифте находятся семь человек, включая детей 8, 6 и 3 лет. На освобождение застрявших сотрудникам МЧС понадобилось примерно десять минут.

Отмечается, что спасатели выезжают помогать застрявшим в лифте, если в кабине находятся маленькие дети, беременные женщины или люди, которым экстренно нужна медпомощь.

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