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В Минске в лифте многоэтажки застряла семья с тремя детьми

21 июня 2019 06:21
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Новости Беларуси. Днём 15 июня в одной из многоэтажек Минска в лифте застряла семья с маленькими детьми.  

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что всего в лифте находятся семь человек, включая детей 8, 6 и 3 лет. На освобождение застрявших сотрудникам МЧС понадобилось примерно десять минут.  

Отмечается, что спасатели выезжают помогать застрявшим в лифте, если в кабине находятся маленькие дети, беременные женщины или люди, которым экстренно нужна медпомощь.  

Весной 2019 года в Рогачёве 9-летняя девочка хотела достать прыгун из аппарата с игрушками.  

Руку школьницы зажало – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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