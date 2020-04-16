В Миорском районе мужчина избивал сожительницу, в милицию обратились соседи

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства истязания женщины в одной из деревень Миорского района.
Как сообщает Следственный комитет, в марте местный житель неоднократно избивал сожительницу руками и подручными предметами.
В начале апреля соседи увидели на потерпевшей множество синяков и обратились в милицию – сама женщина этого не делала.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Истязание». Фигурант заключён под стражу.
Отмечается, что в 2020 году гражданин уже привлекался к ответственности за избиение сожительницы. Расследование продолжается.
Несколько месяцев назад в Витебском районе была избита женщина.
Она приходила в гости к своему знакомому – подробнее здесь.