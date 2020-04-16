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В Миорском районе мужчина избивал сожительницу, в милицию обратились соседи

16 апреля 2020 15:55
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства истязания женщины в одной из деревень Миорского района. 

Как сообщает Следственный комитет, в марте местный житель неоднократно избивал сожительницу руками и подручными предметами. 

В начале апреля соседи увидели на потерпевшей множество синяков и обратились в милицию – сама женщина этого не делала. 

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Истязание». Фигурант заключён под стражу. 

Отмечается, что в 2020 году гражданин уже привлекался к ответственности за избиение сожительницы. Расследование продолжается. 

Несколько месяцев назад в Витебском районе была избита женщина.

Она приходила в гости к своему знакомому – подробнее здесь

# Насилие # происшествия

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