В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу

Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за рулём Ford Galaxy двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В какой-то момент 21-летняя девушка захотела перейти дорогу и попала под колёса машины. Водитель отвёз пострадавшую в больницу, после оказания медпомощи девушка была отпущена домой.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома