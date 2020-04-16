В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу

Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за рулём Ford Galaxy двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова.
Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за рулём Ford Galaxy двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В какой-то момент 21-летняя девушка захотела перейти дорогу и попала под колёса машины. Водитель отвёз пострадавшую в больницу, после оказания медпомощи девушка была отпущена домой.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Минске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.
Она пыталась перейти дорогу на красный свет – подробности здесь.