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В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу

16 апреля 2020 14:30
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Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за рулём Ford Galaxy двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова. 

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В какой-то момент 21-летняя девушка захотела перейти дорогу и попала под колёса машины. Водитель отвёз пострадавшую в больницу, после оказания медпомощи девушка была отпущена домой. 

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Минске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.

Она пыталась перейти дорогу на красный свет – подробности здесь

# Авария в Бресте # происшествия

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