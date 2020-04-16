В Минске спасатели за сутки помогли двум застрявшим девочкам

По сведениям Минского ГУМЧС, первый случай произошёл в доме по ул.Асаналиева, 30. 2-летняя девочка засунула голову в пластиковую накладку на унитаз. Освободиться от неё ребёнок не смог.

Новости Беларуси. 15 апреля в Минске спасатели дважды выезжали на помощь застрявшим девочкам.

Прибывшие спасатели ножницами увеличили отверстие в предмете, после чего девочка смогла вынуть голову. Подразделениям МЧС помогала мама ребёнка, которая успокаивала дочь. Никто не пострадал.

Второй инцидент случился в квартире дома по улице ул.Якубовского, 26 корп. 4. Прибывшие спасатели обнаружили, что рука 6-летней девочки застряла в радиаторе. С использованием подручных средств локоть ребёнка был освобождён. Минчанка не пострадала.