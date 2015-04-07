В Миорах задержана группировка нелегальных торговцев мясом – их «черный» доход составил более Br 1 млрд 200 млн

Новости Беларуси. В Витебской области пресекли деятельность преступной группировки, которая в течение почти 2 лет занималась нелегальным мясным промыслом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководила процессом 42-летняя жительница города Миоры. В сером бизнесе участвовало не менее десятка человек, и у каждого была своя роль. Одни по подложным документам закупали крупный рогатый скот, как правило, по цене ниже себестоимости. Другие разделывали туши. Третьи сопровождали груз до границы с Российской Федерацией.

Ирина Кудрявцева, главный специалист управления департамента финансовый расследований комитета Госконтроля Республики Беларусь по Витебской области:

На территории Миорского района и прилежащей территории осуществлялась скупка живого крупного рогатого скота. Потом осуществлялся убой скота, временное хранение в рефрижераторах, холодильниках. Затем, при накоплении определенного объема, мясо грузилось в рефрижератор Ивеко и путем сопровождения в виде пеших экипажей, которые были снабжены радиостанциями, и автомобилей осуществлялась транспортировка до границы Российской Федерации и Республики Беларусь, дабы этот груз не был задержан.

Установлено, что доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Но и эта внушительная цифра в ходе следствия может возрасти.

На имущество подозреваемых наложен арест. А это несколько домов, квартир, земельных участков и 6 дорогостоящих автомобилей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое предусмотрено за такое преступление, до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.