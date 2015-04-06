Молодожены погибли в результате крушения частного самолета в канун Пасхи

Новости Шотландии. Молодожены Маргарет-Энн и Дэвид Роус погибли в субботу в авиакатастрофе, когда их частный самолет врезался в склон холма. Они направлялись на Шотландский остров Тайри, где хотели отметить Пасху с матерью и сестрой погибшей девушки.

Примечательно, что наряду с опубликованными на странице Facebook погибшей свадебными фотографиями, есть также фотографии, на которых молодожены изображены в пилотных гарнитурах.

Около 13:50 по местному времени контакт с самолетом был потерян, а спустя 6 часов были обнаружены обломки воздушного судна вместе с телами погибших.

Младшая сестра погибшей Иоанна опубликовала на своей странице в Facebook песню группы The Black Eyed Peas с сообщением для своей сестры.

Иоанна, младшая сестра погибшей Маргарет-Энн (запись в Facebook):

Старшая сестра, это наша песня, и я буду петь ее тебе каждый день до конца моей жизни!

Также она поблагодарила друзей и родственников за выраженные ими соболезнования.

Иоанна (запись в Facebook):

Спасибо всем за добрые слова, телефонные звонки и визиты. Мы высоко ценим вашу поддержку в этот нелегкий момент.

Пара совершала полет из аэропорта Данди на одномоторном самолете, приблизительное расстояние до места назначения, аэропорта Тайри, составляло 240 километров. Однако радиолокационный контакт с самолетом был потерян, и пара не прибыла на место в соответствии с расписанием.