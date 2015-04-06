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В Китае семья из 7 человек утонула, пытаясь спасти упавшую в воду девушку

06 апреля 2015 16:05
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Новости Китая. Трагедия произошла в день поминовения усопших. Семья посетила могилы предков. После уборки захоронений 17-летняя девушка решила помыть руки в водоеме, но не удержала равновесие и упала в воду.

В Китае семья из 7 человек утонула, пытаясь спасти упавшую в воду девушку-1

Шестеро родственников, включая пожилых людей и младшую сестру девушки, бросились на помощь. В результате вместе с ней утонула вся семья. Среди погибших были двое подростков – 13 и 15 лет.



Трагическая случайность или роковое стечение обстоятельств. В январе в Минске на Комсомольском озере утонула 17-летняя девушка. Она прогуливалась с молодым человеком вдоль набережной и по невыясненным причинам оказалась в воде.

Что удивляет, на помощь ей бросился вовсе не друг, а случайный прохожий, ставший очевидцем произошедшего. Однако было слишком поздно и девушку спасти не удалось. Кадры с места происшествия здесь.

# происшествия # Утопления # Фотофакт

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