В Китае семья из 7 человек утонула, пытаясь спасти упавшую в воду девушку

Новости Китая. Трагедия произошла в день поминовения усопших. Семья посетила могилы предков. После уборки захоронений 17-летняя девушка решила помыть руки в водоеме, но не удержала равновесие и упала в воду.

Шестеро родственников, включая пожилых людей и младшую сестру девушки, бросились на помощь. В результате вместе с ней утонула вся семья. Среди погибших были двое подростков – 13 и 15 лет.







Трагическая случайность или роковое стечение обстоятельств. В январе в Минске на Комсомольском озере утонула 17-летняя девушка. Она прогуливалась с молодым человеком вдоль набережной и по невыясненным причинам оказалась в воде.