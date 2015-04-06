В московском метро пассажиры раскачали вагон и спасли 70-летнюю женщину

Новости России. Инцидент произошел на минувших выходных в Москве. 70-летняя женщина оступилась и ее нога застряла между составом и платформой.



Самостоятельно выбраться из ловушки женщина не могла. К счастью, на помощь ей пришли другие пассажиры. По громкой связи они сообщили о случившемся машинисту, который задержал отправление состава.



Неравнодушные пассажиры подземки начали раскачивать вагон и за 15 секунд освободили ногу женщины. С переломом ноги пенсионерку госпитализировали.

Напомним, летом прошлого года мы рассказывали аналогичную историю. Правда, произошла она в Австралии.

Жители австралийского города Перт августовским утром совершили поступок, достойный восхищения.

Мужчина заходил в поезд в числе последних, в какой-то момент он оступился, и его нога застряла между вагоном и платформой.

Десятки человек выстроились вдоль поезда и совместными усилиями наклонили вагон, что и позволило извлечь пострадавшего. Мужчина отделался синяками и царапинами. На этом же поезде он благополучно добрался до работы. Видео смотрите здесь.