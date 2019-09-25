В Миорах из-за выброса аммиака на предприятии эвакуировали школу

Спасатели установили, что выброс аммиака произошел из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя.

Новости Беларуси. В Миорах в цехе Полоцкого филиала ОАО «Молоко» произошел выброс аммиака.

В радиусе 200 метров от места ЧП находится школа. Из нее были эвакуированы 560 детей и 110 человек персонала.

Для ликвидации происшествия звеном газодымозащитной службы были созданы две заградительные завесы. Вскоре сварной шов загерметизировали. ЧС была ликвидирована.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.