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В Миорах из-за выброса аммиака на предприятии эвакуировали школу

25 сентября 2019 13:51
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Новости Беларуси. В Миорах в цехе Полоцкого филиала ОАО «Молоко» произошел выброс аммиака. 

По информации МЧС, происшествие случилось утром 25 сентября. 

Спасатели установили, что выброс аммиака произошел из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя. 

Персонал покинул территорию предприятия, производство было приостановлено. 

В Миорах из-за выброса аммиака на предприятии эвакуировали школу-1

Фото: МЧС

В радиусе 200 метров от места ЧП находится школа. Из нее были эвакуированы 560 детей и 110 человек персонала. 

Для ликвидации происшествия звеном газодымозащитной службы были созданы две заградительные завесы. Вскоре сварной шов загерметизировали. ЧС была ликвидирована. 

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. 

В июле этого года 16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области (читать далее). 

# ЧП # происшествия

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