Беларусбанк предупреждает клиентов о телефонных мошенниках

Новости Беларуси. Об участившихся случаях телефонного мошенничества в отношении клиентов сообщает Беларусбанк.

Эта информация опубликована на его сайте. В сентябре десятки клиентов банка сообщили о звонках мошенников, которые просили людей сообщить личные данные.

Вот один из примеров. Клиенту позвонили, представились сотрудником банка и сказали, что в личном кабинете находится заявка на кредит в 5 тысяч рублей.

Звонивший попросил предоставить паспортные данные для отмены кредита. Клиент отказал и положил трубку. В банке сообщают, что это единственное верное решение при звонках с подобными просьбами.

«Если заявку на кредит (в том числе через Интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) вы не оформляли или направили ее по ошибке, сотрудники банка информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают», – говорится в сообщении на сайте банка.