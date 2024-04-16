В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске
Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших в аварии, которая произошла 16 апреля в Минске: столкнулись автобус и грузовик. По последним данным Минздрава, всего за помощью медиков обратились 43 человека. Двоих прооперировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности бригады скорой помощи доставили в приемные отделения более 30 пострадавших. Троим медики оказали помощь на месте ДТП, еще несколько пассажиров автобуса обратились в больницы самостоятельно. После осмотра врачей, восемь человек были госпитализированы с различными диагнозами.
Александр Жинко, главный врач Станции скорой медицинской помощи Минска:
Из 43 трое – это подростки, один госпитализирован. В реанимационное отделение были госпитализированы два пациента. Со стороны Министерства здравоохранения и комитета по здравоохранению будет сделано и делается вес необходимое, чтобы эти пациенты как можно быстрее вылечились и выписались.
Напомним, авария с участием автобуса и фуры произошла около восьми утра на въезде в Минск. По предварительной информации, при движении по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого автобус въехал в стоящий грузовик. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.