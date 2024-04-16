Прямой эфир

В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске

16 апреля 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших в аварии, которая произошла 16 апреля в Минске: столкнулись автобус и грузовик. По последним данным Минздрава, всего за помощью медиков обратились 43 человека. Двоих прооперировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске-1

В общей сложности бригады скорой помощи доставили в приемные отделения более 30 пострадавших. Троим медики оказали помощь на месте ДТП, еще несколько пассажиров автобуса обратились в больницы самостоятельно. После осмотра врачей, восемь человек были госпитализированы с различными диагнозами.

В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске-4

Александр Жинко, главный врач Станции скорой медицинской помощи Минска:
Из 43 трое – это подростки, один госпитализирован. В реанимационное отделение были госпитализированы два пациента. Со стороны Министерства здравоохранения и комитета по здравоохранению будет сделано и делается вес необходимое, чтобы эти пациенты как можно быстрее вылечились и выписались.

В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске-7

Напомним, авария с участием автобуса и фуры произошла около восьми утра на въезде в Минск. По предварительной информации, при движении по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого автобус въехал в стоящий грузовик. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# ДТП # происшествия # Александр Жинко

Другие новости рубрики

Все новости
20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности
16 апреля 2024 10:56

20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности

На пожаре погибли четверо малышей! Подробности трагедии в белорусской деревне
15 апреля 2024 18:26

На пожаре погибли четверо малышей! Подробности трагедии в белорусской деревне

Белорусские лесники ликвидировали пожар с территории Украины
15 апреля 2024 10:45

Белорусские лесники ликвидировали пожар с территории Украины

Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет
10 апреля 2024 19:03

Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей
09 апреля 2024 10:45

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП
08 апреля 2024 17:43

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице
05 апреля 2024 10:38

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице

В минском метро произошло задымление
30 марта 2024 11:11

В минском метро произошло задымление

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника
29 марта 2024 13:32

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника

Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе
28 марта 2024 16:50

Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе

В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус
26 марта 2024 07:57

В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус

На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца
25 марта 2024 16:54

На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца