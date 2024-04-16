В Минздраве поделились подробностями о пострадавших в ДТП с автобусом в Минске

Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших в аварии, которая произошла 16 апреля в Минске: столкнулись автобус и грузовик. По последним данным Минздрава, всего за помощью медиков обратились 43 человека. Двоих прооперировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности бригады скорой помощи доставили в приемные отделения более 30 пострадавших. Троим медики оказали помощь на месте ДТП, еще несколько пассажиров автобуса обратились в больницы самостоятельно. После осмотра врачей, восемь человек были госпитализированы с различными диагнозами.

Александр Жинко, главный врач Станции скорой медицинской помощи Минска:

Из 43 трое – это подростки, один госпитализирован. В реанимационное отделение были госпитализированы два пациента. Со стороны Министерства здравоохранения и комитета по здравоохранению будет сделано и делается вес необходимое, чтобы эти пациенты как можно быстрее вылечились и выписались.