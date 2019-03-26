Белорусские таможенники и милиция пресекли попытку ввоза 140 кг гашиша в Беларусь

После получения сканограммы и работы кинологов был обнаружен тайник. Для того, чтобы его демонтировать, понадобилось порядка пяти часов и целый набор электроинструментов. В результате, помимо заявленных по документам лекарств, обнаружили порядка 140 килограммов гашиша, спрессованного в полиэлитиленновых пакетах, замотанных скотчем.

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

За прошлый год в общей сложности изъято более тонны наркотиков и психотропов. За неполных три месяца этого года – более 270 килограмм. Причем мы говорим как о тех наркотиках и психотропах, которые предназначались для потребления внутри страны, так и для того зелья, которое транзитом следовало через нас в Российскую Федерацию. Стоит понимать, что большая часть этого возвращается обратно.