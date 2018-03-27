В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела

Новости Беларуси. Ребенок чуть не пострадал на пожаре в деревне Стукатичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома и автомобиля рядом.
Новости Беларуси. Ребенок чуть не пострадал на пожаре в деревне Стукатичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома и автомобиля рядом.
До приезда специалистов МЧС из помещений сумела самостоятельно выбраться женщина с 4-летним ребенком. А вот хозяин, спасая семью и имущество, пострадал. Его без сознания вынесли из дома и с ожогами 70% тела доставили в больницу.
Огонь уничтожил кровлю постройки, потолок, один автомобиль и повредил второй. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.