В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела

Новости Беларуси. Ребенок чуть не пострадал на пожаре в деревне Стукатичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома и автомобиля рядом.

До приезда специалистов МЧС из помещений сумела самостоятельно выбраться женщина с 4-летним ребенком. А вот хозяин, спасая семью и имущество, пострадал. Его без сознания вынесли из дома и с ожогами 70% тела доставили в больницу.