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В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела

27 марта 2018 15:13
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Новости Беларуси. Ребенок чуть не пострадал на пожаре в деревне Стукатичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома и автомобиля рядом.

В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела-1

До приезда специалистов МЧС из помещений сумела самостоятельно выбраться женщина с 4-летним ребенком. А вот хозяин, спасая семью и имущество, пострадал. Его без сознания вынесли из дома и с ожогами 70% тела доставили в больницу.

В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела-4

Огонь уничтожил кровлю постройки, потолок, один автомобиль и повредил второй. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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