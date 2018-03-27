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Решила сократить путь. 60-летняя женщина провалилась под лёд на Березине

27 марта 2018 15:12
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Новости Беларуси. 60-летнюю женщину достали из-под льда спасатели на Березине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Решила сократить путь. 60-летняя женщина провалилась под лёд на Березине-1

Жительница Борисова решила сократить путь и в 30 метрах от берега оказалась в воде. Очевидцы вызвали МЧС.

При помощи специальной доски женщину доставили на сушу. После осмотра медиков ее отпустили домой. Спасатели не устают предупреждать: лед на реках хрупкий, не рискуйте жизнью и ни в коем случае не пытайтесь через него сократить дорогу.

Решила сократить путь. 60-летняя женщина провалилась под лёд на Березине-4

# происшествия # Несчастный случай

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