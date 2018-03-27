Решила сократить путь. 60-летняя женщина провалилась под лёд на Березине

Новости Беларуси. 60-летнюю женщину достали из-под льда спасатели на Березине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жительница Борисова решила сократить путь и в 30 метрах от берега оказалась в воде. Очевидцы вызвали МЧС.

При помощи специальной доски женщину доставили на сушу. После осмотра медиков ее отпустили домой. Спасатели не устают предупреждать: лед на реках хрупкий, не рискуйте жизнью и ни в коем случае не пытайтесь через него сократить дорогу.