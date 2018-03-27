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Из ТЦ «Максимус» в Минске эвакуировали посетителей. МЧС проводит проверки мест массового скопления людей

27 марта 2018 11:03
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Новости Беларуси. Эксперты в сфере безопасности продолжают проверки крупных общественных и развлекательных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из ТЦ «Максимус» в Минске эвакуировали посетителей. МЧС проводит проверки мест массового скопления людей-1

Пожарная тревога 27 марта была объявлена в торговом центре «Максимус» в Минске. Система пожарного оповещения сработала исправно.

Эвакуация посетителей длилась около 15 минут. Сотрудники МЧС выявили несколько нарушений. К примеру, один из пожарных выходов был закрыт, а путь эвакуации в случае возгорания заставлен товарами, причем легковоспламеняющимися.

Из ТЦ «Максимус» в Минске эвакуировали посетителей. МЧС проводит проверки мест массового скопления людей-4

# происшествия # МЧС Беларуси # Фотофакт

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