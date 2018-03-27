В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар
Новости Беларуси. Утром 27 марта произошло возгорание в вентканале на СООО «Белвест».
Как сообщает МЧС Беларуси, на место инцидента было направлено 10 единиц спецтехники. К моменту прибытия спасателей был виден дым на четвёртом и техническом этажах. Помимо этого горел воздуховод вытяжной вентиляции главного производственного корпуса «Белвеста».
Перед началом ЧП в цеху работали 39 человек. Все они самостоятельно вышли наружу, никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.
На устранение пожара потребовалось семь минут. Огнём повреждёно пять метров воздуховода диаметром 70 см.
Технологический процесс прерван не был. Выясняется причина возгорания.
Весной 2018 года в одном из цехов «Минского тракторного завода» произошёл пожар.
Тлели отложения краски – подробности здесь.