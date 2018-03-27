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В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар

27 марта 2018 14:03
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Новости Беларуси. Утром 27 марта произошло возгорание в вентканале на СООО «Белвест».  

Как сообщает МЧС Беларуси, на место инцидента было направлено 10 единиц спецтехники. К моменту прибытия спасателей был виден дым на четвёртом и техническом этажах. Помимо этого горел воздуховод вытяжной вентиляции главного производственного корпуса «Белвеста».  

В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Перед началом ЧП в цеху работали 39 человек. Все они самостоятельно вышли наружу, никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.  

В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

На устранение пожара потребовалось семь минут. Огнём повреждёно пять метров воздуховода диаметром 70 см.  

В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Технологический процесс прерван не был. Выясняется причина возгорания.  

Весной 2018 года в одном из цехов «Минского тракторного завода» произошёл пожар.  

Тлели отложения краски – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар

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