В Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар

Новости Беларуси. Утром 27 марта произошло возгорание в вентканале на СООО «Белвест». Как сообщает МЧС Беларуси, на место инцидента было направлено 10 единиц спецтехники. К моменту прибытия спасателей был виден дым на четвёртом и техническом этажах. Помимо этого горел воздуховод вытяжной вентиляции главного производственного корпуса «Белвеста».

Фото: Витебское ОУМЧС

Перед началом ЧП в цеху работали 39 человек. Все они самостоятельно вышли наружу, никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.

Фото: Витебское ОУМЧС

На устранение пожара потребовалось семь минут. Огнём повреждёно пять метров воздуховода диаметром 70 см.

Фото: Витебское ОУМЧС