В Минском районе загорелась электричка. Никто не пострадал

Возгорание электропоезда ликвидировали спасатели. О чрезвычайном происшествии стало известно 14 января поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар возник в одном из вагонов состава, который следовал по маршруту «Минск – Пуховичи», вблизи железнодорожной станции «Михановичи» в Минском районе. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение. Возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.