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В Минском районе загорелась электричка. Никто не пострадал

15 января 2024 06:08
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Возгорание электропоезда ликвидировали спасатели. О чрезвычайном происшествии стало известно 14 января поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе загорелась электричка. Никто не пострадал-1

Пожар возник в одном из вагонов состава, который следовал по маршруту «Минск – Пуховичи», вблизи железнодорожной станции «Михановичи» в Минском районе. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение. Возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области

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