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Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь боевые патроны

10 января 2024 10:31
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Попытку незаконного ввоза патронов пресекли гродненские таможенники. В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе подозрения вызвал гражданин Литвы, который намеревался въехать в нашу страну на легковом автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь боевые патроны-1

При осмотре транспортного средства сотрудники таможни обнаружили в кармане задней правой двери картонные коробки, а в них боевые патроны. Всего около 100 штук. Эксперты установили, что это боеприпасы к ручному нарезному огнестрельному оружию калибра 9 миллиметров и схожим конструкциям. Мужчину задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

# Таможня Беларуси # происшествия

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