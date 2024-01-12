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ДТП в Минске: 8-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

12 января 2024 17:30
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ДТП на улице Денисовской. Ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП в Минске: 8-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе-1

По предварительной информации, 41-летний водитель Lada вблизи дома № 49 совершил наезд на 8-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Несовершеннолетняя находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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