90 ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Минской области в 2023-м
Новости Беларуси. За 2023 год в Минской области произошло 90 ДТП с участием несовершеннолетних, где 7 детей погибли, еще 93 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Берегите детей!»
Так, в Стородорожском районе сотрудники ГАИ встретились с учениками средней школы №1 имени Героя Советского Союза Федора Куликова.
К мероприятию присоединились и юные инспекторы дорожного движения. Они показали школьникам, как правильно пересекать проезжую часть. А также напомнили о важности использования ремней безопасности.
Отметим, за 2023 год на территории Стародорожского района зафиксировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего.
Сергей Тышкевич, начальник отделения ГАИ Стародорожского РОВД:
Девочка 12 лет, двигаясь на велосипеде без присмотра взрослых, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила дорогу грузовому автомобилю. Получила тяжкие телесные повреждения, три месяца находилась на лечении. Основными, если взять по территории области, явились дети-пассажиры.
Хотелось бы напомнить, что ч. 6 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 базовых величин за игнорирование требований пункта 178 Правил дорожного движения.
В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГАИ усилили контроль за выполнением требований правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Также стражи дорог напоминают водителям быть предельно внимательными во дворах и возле учреждений образования.