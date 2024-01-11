90 ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Минской области в 2023-м

Новости Беларуси. За 2023 год в Минской области произошло 90 ДТП с участием несовершеннолетних, где 7 детей погибли, еще 93 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Берегите детей!» Так, в Стородорожском районе сотрудники ГАИ встретились с учениками средней школы №1 имени Героя Советского Союза Федора Куликова.

К мероприятию присоединились и юные инспекторы дорожного движения. Они показали школьникам, как правильно пересекать проезжую часть. А также напомнили о важности использования ремней безопасности. Отметим, за 2023 год на территории Стародорожского района зафиксировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего.