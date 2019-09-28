В Минском районе Toyota сбила на трассе нетрезвого пешехода

Новости Беларуси. 27 сентября около девяти вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода, который шёл по проезжей части навстречу автомобилю.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома, водитель Toyota Yaris двигался по трассе Р28. На 15 км возле деревни Качино иномарка сбила 36-летнего минчанина, который не был обозначен фликерами.

Пострадавший был доставлен в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось. Предварительно, мужчина был пьян.

На неделе в Червенском районе Mazda насмерть сбила водителя велосипеда.