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В Минском районе Toyota сбила на трассе нетрезвого пешехода

28 сентября 2019 10:24
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Новости Беларуси. 27 сентября около девяти вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода, который шёл по проезжей части навстречу автомобилю.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома, водитель Toyota Yaris двигался по трассе Р28. На 15 км возле деревни Качино иномарка сбила 36-летнего минчанина, который не был обозначен фликерами.

Пострадавший был доставлен в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось. Предварительно, мужчина был пьян.

На неделе в Червенском районе Mazda насмерть сбила водителя велосипеда.

Он ехал навстречу машине в центре полосы – подробности здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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