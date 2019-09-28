Ночью в одном из баров на Немиге разорвался газовый баллон

Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 1:40 ночи в Минске на летней террасе бара разорвался газовый баллон. По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент случился на первом этаже торгово-административного центра по улице Немига. Спасатели прибыли через четыре минуты после получения сообщения от очевидцев, но к тому моменту уже началось открытое горение.

Фото: Минское ГУМЧС

Пожар был потушен в 1:54. Установлено, что загорелась инфракрасная газовая горелка, после чего разгерметизировался и разорвался газовый баллон. Повреждены деревянные конструкции летней террасы, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, закопчено помещение бара.

Фото: Минское ГУМЧС

Также были повреждены остекление окон пяти этажей лестничного марша торгово-административного центра, дверь запасного выхода из служебного помещения магазина обуви, элементы декоративного подвесного потолка служебного помещения. В ещё одном баре повреждены оконный блок, кондиционер и закопчено помещение кухни.

Фото: Минское ГУМЧС