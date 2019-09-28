Ночью в одном из баров на Немиге разорвался газовый баллон
Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 1:40 ночи в Минске на летней террасе бара разорвался газовый баллон.
По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент случился на первом этаже торгово-административного центра по улице Немига. Спасатели прибыли через четыре минуты после получения сообщения от очевидцев, но к тому моменту уже началось открытое горение.
Пожар был потушен в 1:54. Установлено, что загорелась инфракрасная газовая горелка, после чего разгерметизировался и разорвался газовый баллон.
Повреждены деревянные конструкции летней террасы, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, закопчено помещение бара.
Также были повреждены остекление окон пяти этажей лестничного марша торгово-административного центра, дверь запасного выхода из служебного помещения магазина обуви, элементы декоративного подвесного потолка служебного помещения.
В ещё одном баре повреждены оконный блок, кондиционер и закопчено помещение кухни.
Эвакуация не проводилась, поскольку посетители сами ушли из опасной зоны. Пострадавших нет.
Выясняются причины происшествия, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
На прошлой неделе в Барановичском районе в жилом доме взорвался котёл.
Повреждены перегородки и остекление помещения – здесь подробности.