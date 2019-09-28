В Бресте местный житель спал на дороге и не хотел уходить

Новости Беларуси. 27 сентября около двух ночи в Бресте пьяный местный житель спал на проезжей части.

Как сообщает МВД Беларуси, лежавшего на дороге мужчину заметил водитель такси. Он вышел из машины и попытался помочь лежавшему человеку. Однако брестчанин отказывался вставать и реагировал агрессивно.

После этого таксист выставил знак аварийной остановки и включил «аварийку», чтобы предупредить других водителей. Затем гражданин вызвал сотрудников ГАИ. Проезжавшие мимо водители также остановились возле спавшего, оградив его своими машинами.

Прибывшие инспекторы ГАИ вместе с очевидцами убрали мужчину с проезжей части. Он пытался подняться на ноги сам, но падал.

Личность спавшего пешехода установлена, им оказался 38-летний брестчанин. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении местного жителя составлен административный протокол за нарушение ПДД пешеходом в нетрезвом состоянии.

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