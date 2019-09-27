Названа причина возвращения Boeing иракских авиалиний в аэропорт Минска

Новости Беларуси. Самолет иракских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Минск–Багдад, был вынужден спустя час полета вернуться в минский аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили нам представители компании-перевозчика, такое решение было вызвано техническими неполадками Boeing. Самолет сейчас обследуют специалисты, пассажиры благополучно покинули борт. Никто не пострадал.