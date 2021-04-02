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В Минском районе строителей ударило током. Один из них перенёс клиническую смерть

02 апреля 2021 14:20
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Новости Беларусь. Строители попали под напряжение проводов в Минском районе. Проводится проверка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе строителей ударило током. Один из них перенёс клиническую смерть-1

По предварительной информации, два монтажника 34 и 46 лет, находясь на одном из строительных объектов агрогородка Колодищи, переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода. В результате произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы.

Старший из мужчин перенес клиническую смерть. Оба госпитализированы. В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись и необходимая документация. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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