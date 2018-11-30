В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault

Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 57-летний мужчина на Citroen Xsara Picasso ехал по трассе Р-69. На 54 км дороги машина сбила находившуюся на проезжей части гражданку.

Пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехал Renault Megane с 23-летним молодым человеком за рулём.

Жительница Пуховичского района погибла на месте.

Известно, что гражданка не была обозначена световозвращающими элементами. В момент аварии оба водителя были трезвыми.

На неделе в Логойском районе BMW и Iveco наехали на пешехода.