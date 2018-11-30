Прямой эфир

В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault

30 ноября 2018 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 57-летний мужчина на Citroen Xsara Picasso ехал по трассе Р-69. На 54 км дороги машина сбила находившуюся на проезжей части гражданку.  

Пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехал Renault Megane с 23-летним молодым человеком за рулём.  

Жительница Пуховичского района погибла на месте.  

Известно, что гражданка не была обозначена световозвращающими элементами. В момент аварии оба водителя были трезвыми.  

На неделе в Логойском районе BMW и Iveco наехали на пешехода. 

78-летний минчанин погиб – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»
30 ноября 2018 09:42

60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»

В Борисовском районе задержан стрелявший в знакомого и скрывавшийся в лесу мужчина
30 ноября 2018 08:41

В Борисовском районе задержан стрелявший в знакомого и скрывавшийся в лесу мужчина

В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа
30 ноября 2018 07:54

В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа