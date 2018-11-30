60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»

Новости Беларуси. 29 ноября в полшестого вечера в Бресте проводилась эвакуация сотрудников мусороперерабатывающего завода.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям обратился мастер БМПЗ. Он сказал, что во время разбора мусора нашёл небольшую бумажную коробку, к которой скотчем был приклеен листок с надписью «Тротил-400».

На вызов прибыли сотрудники милиции, МЧС, медработники и СПГ в/ч 5526. Около 60 сотрудников предприятия были эвакуированы.

В коробке взрывоопасных предметов не было. Вместро тротила там находился деревянный брусок.

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