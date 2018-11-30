Прямой эфир

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

30 ноября 2018 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стрелявшего из охотничьего ружья в человека задержали в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-1

Сообщение в милицию поступило 28 ноября. 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что у него огнестрельное ранение. На место выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что нападавший был хорошо знаком со своей жертвой.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-4

К моменту прибытия правоохранителей стрелок скрылся в направлении леса. На поиски были брошены все силы, введен специальный план «Сирена».

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-7

Разыскиваемого задержала засадная группа. Она находилась у одного из предполагаемых выходов мужчины из леса. Сопротивления злоумышленник не оказал.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-10

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
При нем не было обнаружено оружия. В ходе первоначальных опросов выяснилось, что он его спрятал недалеко от своего места жительства. Эта информация в последующем подтвердилась. Оружие было изъято в одном из заброшенных домов неподалеку от этой деревни.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-13

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Речь идет о покушении на убийство. Законодательство предусматривает за данное преступление весьма серьезные меры ответственности.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе-16

По предварительным данным, причина произошедшего – затяжной конфликт на бытовой почве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Стрельба # происшествия # Евгений Сачек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault
30 ноября 2018 10:16

В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault

60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»
30 ноября 2018 09:42

60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»

В Борисовском районе задержан стрелявший в знакомого и скрывавшийся в лесу мужчина
30 ноября 2018 08:41

В Борисовском районе задержан стрелявший в знакомого и скрывавшийся в лесу мужчина