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Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

10 декабря 2018 10:37
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Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители, сапёрно-техническая группа. Людей эвакуировали.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась-1

В течение двух часов специалисты работали на территории. Взрывоопасных предметов на площади обнаружено не было.  В  начале первого оцепление сняли. 

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась-3

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Из ТЦ столицы люди не эвакуировались, т.к. к моменту вызова и приезда сотрудников милиции ТЦ еще не открылся. Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности, которая позвонила в милицию.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась-5
# Лжеминирование # Наталья Ганусевич

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