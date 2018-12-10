Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители, сапёрно-техническая группа. Людей эвакуировали.

В течение двух часов специалисты работали на территории. Взрывоопасных предметов на площади обнаружено не было. В начале первого оцепление сняли.