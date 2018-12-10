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В Светлогорске 25-летний парень грозился спрыгнуть с трубы ТЭЦ. Переговоры велись более часа

10 декабря 2018 10:21
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Новости Беларуси. В Светлогорске молодой человек грозился спрыгнуть с трубы ТЭЦ.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось утром девятого декабря. Контролер Светлогорского отдела Департамента охраны увидел человека, который шел по трубам теплотрассы ТЭЦ. Была нажата кнопка тревожной сигнализации.

Молодой человек ходил по трубам на высоте шести-восьми метров.

На место инцидента прибыл наряд группы задержания Светлогорского отдела Департамента охраны. Затем приехали правоохранители, медики и спасатели с автолестницей.

Призывы спуститься парень игнорировал и говорил, что спрыгнет. Переговоры продолжались полтора часа.

Молодого человека уговорили спуститься вниз. Парня доставили в больницу – им оказался 25-летний работник одного из местных предприятий. Предварительно, молодой человек был трезвым.

Летом прошлого года журналист СТВ отговорил мужчину от самоубийства в Могилеве (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия # Виталий Пристромов

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