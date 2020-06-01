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В Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома

01 июня 2020 13:35
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Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома

Как сообщает УСК по Минской области, группа подростков гуляла в недостроенном здании. 15-летняя и 13-летняя подруги были на втором этаже дома и в какой-то момент забрались в оконный проём.

Старшая потеряла равновесие и, пытаясь удержаться, схватила младшую за одежду. Обе несовершеннолетние упали на бетонные основания первого этажа. Пострадавшие госпитализированы, жизни пациенток вне опасности.

Обстоятельства случившегося выясняются, назначены судмедэкспертизы, проводится работа с родителями девочек. Семьи не находятся в социально-опасном положении.

На прошлой неделе в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома.

Студентка фотографировалась вместе с подругой – здесь подробности

# Падение с высоты # происшествия

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